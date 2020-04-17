Amazon çalışanları 'kötü çalışma koşullarına' tepki olarak greve hazırlanıyor İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon çalışanları, 24 Nisan'da 'kötü çalışma koşullarına' tepki göstermek amacıyla grev yapmaya hazırlanıyor.

İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon çalışanları, 24 Nisan'da 'kötü çalışma koşullarına' tepki göstermek amacıyla grev yapmaya hazırlanıyor.

Covid-19 salgını devam ederken kimi Amazon çalışanları şirket yöneticilerinin, çalışanların taleplerini duymazlıktan geldiğini savunuyor, sağlık önlemlerinin yeterince alınmadığı, işten çıkarılanların olduğu ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle