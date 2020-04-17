Amazon çalışanları 'kötü çalışma koşullarına' tepki olarak greve hazırlanıyor
İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon çalışanları, 24 Nisan'da 'kötü çalışma koşullarına' tepki göstermek amacıyla grev yapmaya hazırlanıyor.
17.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:06
İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon çalışanları, 24 Nisan'da 'kötü çalışma koşullarına' tepki göstermek amacıyla grev yapmaya hazırlanıyor.
Covid-19 salgını devam ederken kimi Amazon çalışanları şirket yöneticilerinin, çalışanların taleplerini duymazlıktan geldiğini savunuyor, sağlık önlemlerinin yeterince alınmadığı, işten çıkarılanların olduğu ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com