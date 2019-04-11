Amazon Çalışanları Alexa'ya Kaydedilenleri Dinliyor"

İnternet ve ticaret devi Amazon'un sesle kontrol edilebilen akıllı hopörlerine kaydedilen tüm ses kayıtlarının şirket çalışanları tarafından dinlenildiği iddia edildi.

Bloomberg haberinde, dünya genelinde Amazon çalışanlarının kullanıcıların ses kayıtlarını dinleyerek kopyasını çıkardıkları daha sonra konuşulanları anlamak için ürünün yazılımına gönderdiklerini yazdı.

Haberde, Amazon çalışanlarının bazen Alexa'nın çalıştığı sırada arkada konuşma seslerini duydukları, ancak ekipteki elemanların asla işleriyle ilgili konuşmaya yetkili olmadıkları kaydedildi.

Amazon çalışanlarının dokuz saat süren mesaileri boyunca bine yakın ses kaydı dinledikleri ortaya çıktı.

Bloomberg haberinde, Amazon çalışanlarının banka hesap detayları gibi kişisel bilgiler içeren konuşma duyduklarında söz konusu dosyayı 'kritik veri' olarak isimlendirdiklerini aktardı.

Amazon ise kullanıcı gizliliğinin ihlal edilmesine hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Amazon sözcüsü Bloomberg'e gönderdiği yazılı açıklamada, kullanıcı tecrübesini geliştirmek maksadıyla çalışanların, sadece çok küçük bir orandaki ses kayıtlarını not ettiklerini belirtti. Açıklamada, böyle bir bilginin ses tanıma özelliği ve doğal dili anlama sistemini geliştirmek için kendilerine yardımcı olduğu kaydedildi.

Kişisel asistan olarak çalışan hopörler sorulan soruları yanıtlayabiliyor, müzik çalabiliyor ve Amazon üzerinden kullanıcı için sipariş verebiliyor. - Yağcı

Kaynak: DHA