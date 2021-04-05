Amazon bazı şöförlerinin idrarını şişelere yapmak zorunda kaldığını kabul etti
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Amazon bazı şöförlerinin idrarını şişelere yapmak zorunda kaldığını kabul etti

BBC - Haberler | Dünya
Amazon bazı şöförlerinin idrarını şişelere yapmak zorunda kaldığını kabul etti

Internetten alışveriş devi Amazon, dağıtım yapan şöförlerinin zaman zaman idrarlarını plastik şişelere yapmak zorunda kaldığını söyleyen ABD'li bir siyasetçinin sözlerini yanlış bir şekilde yalanladığı için özür diledi.

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Internetten alışveriş devi Amazon, dağıtım yapan şöförlerinin zaman zaman idrarlarını plastik şişelere yapmak zorunda kaldığını söyleyen ABD'li bir siyasetçinin sözlerini yanlış bir şekilde yalanladığı için özür diledi.

Wisconsin eyaletinden Demokrat Partili siyasetçi Marc Pocan, bir Twitter mesajında Amazon'un hesabını etiketleyerek "Çalışanların sendikalaşmasını engelleyip idrarlarını şişelere yapmalarına zorlarken, saatte 15 dolar ücret vermek sizi ilerici yapmaz" yazmıştı.

Amazon'un resmi Twitter hesabından verilen yanıttaysa "Bu doğru olsa, kimse bizim içim çalışmazdı" denildi.

Şirket şimdiyse, şöförlerin idrarlarını şişelere yapmak zorunda kaldığını gösteren kanıtların ortaya çıkmasının ardından özür diledi ve "Pocan'a bir özür borçluyuz. Tweet doğru değildi. Büyük şöför sayımızı hesaba katmadı ve yanlış bir şekilde ikmal merkezlerimize odaklanıldı" denildi.

Mesajda ayrıca, ikmal merkezlerinde çalışanların "istedikleri an" kullanılabilecekleri onlarca tuvalet olduğu da belirtildi.





Haber kuruluşları sayısız Amazon çalışanının, mesaideyken idrarlarını plastik şişelere yapmaktan başka çareleri kalmadığı yönündeki sözlerine yer verdi. Ayrıca hem ikmal merkezlerindeki hem de dağıtım şöförlerinin zorlu çalışma koşulları aktarıldı.

Amazon'un üst düzey yöneticilerinin bu durumdan haberdar olduklarını gösteren şirketin iç yazışmaları da artaya çıktı.

Amazon'un geri adım attığı açıklamada ayrıca "Şöförlerin bazen trafikte ve kırsal yollarda tuvalet bulmakta zorlandığını biliyoruz ve bu durum özellikle Covid nedeniyle umumi tuvaletlerin kapanmasıyla yoğunlaştı" denirken, sorunun "sektör genelinde uzun süredir devam ettiği ve çözmek istedikleri" vurgulandı.





Pocan ise Amazon'un özrünü reddetti ve "Bu benim meselem değil, yeterince saygı ve haysiyetle davranmadığınız işçilerinizin meselesi. TÜM işçilerinize yarattığınız yetersiz çalışma koşullarını kabul edererk işe başlayın ve herkesin sorunlarını çözün. ve sonunda da müdahale etmeden, sendikalaşmalarına izin verin" dedi.

Bessemer, Alabama'daki Amazon çalışanları geçen hafta sendikalaşma için oylama yapmıştı. Amazon'un şiddetle karşı çıktığı sendikalaşma oylamasının sonuçları gelecek hafta alınacak. Sonuç evet çıkarsa, bu Amazon çalışanlarının ABD'deki ilk sendikası olacak.

Amazon ABD'deki diğer sendikalaşma çabalarına karşı mücadelesinde başarılı olmuştu, ancak şirketin Avrupa tesislerinin çoğu sendikalı.

Amazon bazı şöförlerinin idrarını şişelere yapmak zorunda kaldığını kabul etti
Amazon bazı şöförlerinin idrarını şişelere yapmak zorunda kaldığını kabul etti
BBC
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