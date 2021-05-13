Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacak
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Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacak

Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacak
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacağını duyurdu.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ABD ve Kanada'da 75 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin personel alımına gideceği bildirildi.

ABD ve Kanada'da depo ve teslimat alanında 75 bin yeni personelin alınacağı belirtilen açıklamada, yeni açılan pozisyonlar için ortalama başlangıç ücretinin saat başına 17 dolar olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, yüksek maaş ve desteklere ek olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olmuş yeni çalışanlara 100 dolar verileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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