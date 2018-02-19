Essential'ın Amazon'a özel modeli Alexa ile birlikte geliyor



Amazon'a Özel Essential Halo Gray Alexa ile Birlikte Geliyor.

Essential'ın sansasyonel PH-1 modelinden (Essential Phone) daha ucuz bir fiyata satışa sunulan Essential Halo Gray 449 dolara Amazon üzerinden satın alınabilir.

Şirket bugün yaptığı açıklamayla yeni Halo Gray'in Amazon üzerinden satın alınabileceğini duyurdu. PH-1 olarak bilinen sınırlı üretim modellerinden farklı olarak olarak 599$ yerine 449$'a ve Alexa uygulaması yüklü olarak geliyor.

Essential Halo Gray



Mat siyah seramik ve titantum arka kaplama ile Essential'ın daha önce duyurduğu modeller kadar gösterişli sayılmaz ancak; Essential'ın endüstriyel tasarımının genç başkanı Linda Jiang "Çift kat cila ile malzemelerin ışıkta en iyi renkleri sunmasının" sağlandığını söylüyor.

Arka tarafın mat siyah olmasının temel nedeni ise parmak izi bırakmamasının sağlanması için. Telefonun üzerindeki cila mükemmel bir kayganlık sunarken, metal çerçeve özel karakter sunmak için seçilmiş.

Sonuçta akıllı telefon tasarımına daha ince ve daha farklı bir yaklaşım getirmek için kurulmuş Essential Phone'un ilk sürümlerinden belirgin derecede farklı hissettiren bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Şirket şimdi tüm çalışmalarını Essential 2'yi hazırlamak için yoğunlaştırıyor.

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http://www.teknotalk.com/yeni-essential-halo-gray-amazon-uzerinden-satin-alinabilir-62299/