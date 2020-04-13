Amazon 75 bin kişiyi daha işe alacak Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrim içi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için geçen ay 100 bin yeni personel alacağını duyurmasının ardından, 75 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi.

Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrim içi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için geçen ay 100 bin yeni personel alacağını duyurmasının ardından, 75 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi. Kaynak: Dunya.com