Amazon 75 bin kişiyi daha işe alacak
Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrim içi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için geçen ay 100 bin yeni personel alacağını duyurmasının ardından, 75 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi.
13.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:18
Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrim içi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için geçen ay 100 bin yeni personel alacağını duyurmasının ardından, 75 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com