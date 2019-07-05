Amazon, 3.000'den Fazla Yeni Uyduyu Uzaya Fırlatmak İçin İzin Bekliyor

İnternet devi Amazon, uzaya tam 3.326 tane uydu göndererek küresel bir internet ağı oluşturmayı hedefliyor. Bu hedef için FCC'den onay bekleyen Amazon, uyduların fırlatılmasıyla birlikte bugüne kadar ulaşamadıkları kullanıcılara hizmet götürmeyi amaçlıyor. Elon Musk'ın da benzer bir projeye sahip olduğunu hatırlatalım.

Project Kuiper adlı projesiyle uzayı uydularla donatmak isteyen Amazon, projeyi şu şekilde açıklamıştı:

"Project Kuiper, dünyada yeterli derecede internet hizmeti sunulamayan yerlere yörüngeye yerleştirilecek uydularla, düşük gecikme hızlarına sahip yüksek hızlı geniş bant internet bağlantısı sağlayacak. Bu, geniş bant internete erişimi olmayan on milyonlarca insana hizmet vermeyi hedefleyen uzun vadeli bir proje. Bu girişimde bizimle ortak vizyonu paylaşan şirketlerle iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz."

Teknoloji şirketleri, internet erişimini tüm insanlığa yayma konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Facebook'un drone'larla internet hizmeti sunma hedefi ve Elon Musk'ın Project Kuiper benzeri uydu yerleştirme projesi, internet dünyasının geleceği konusunda bizleri heyecanlandırıyor ancak bu uydular gelecekte gezegenimizin yörüngesini bir uzay çöplüğüne çevirebilir. FCC'nin Amazon'a bu konuda nasıl bir cevap vereceği ise henüz bilinmiyor.