Amazon, 100 bin yeni personel alacak
Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.
17.03.2020 02:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 02:43
Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com