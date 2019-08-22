Amatöre destek sürüyor

22.08.2019 10:59

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında yapılan Atıcılar futbol sahalarının seyirci tribünleri yenileniyor.



Bursa'nın sporda da marka şehir haline gelmesi için eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere sahalar ve ilin farklı noktalarına yüzme havuzları kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, zamanla yıpranan tesislerin bakımını da düzenli olarak yapıyor. 2015 yılında modern bir spor kompleksi olarak kente kazandırılan Atıcılar'daki futbol sahalarının seyirci tribünleri de yenileniyor. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu programı kapsamında yılda yaklaşık 900 resmi karşılaşmanın yapıldığı, bölgeler ve yerel amatör lig maçlarına ev sahipliği yapan Atıcılar sahası tribünlerindeki eski ve zarar görmüş seyirci koltukları sökülüyor. Sökülen koltukların yerine ahşap, daha estetik ve daha fazla oturma kapasitesine sahip olacak oturma alanları oluşturuluyor. Çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, yeni sezonda taraftarlar da takımlarını yenilenen tribünlerden destekleyecek. - BURSA

Kaynak: İHA