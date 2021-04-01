Amatörde Mutlu Önal coşkusu
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Amatörde Mutlu Önal coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Amatörde Mutlu Önal coşkusu

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Mutlu Önal'ın kongre salonu sonrasında Argıncık Spor Tesisleri'ne gidişinde büyük coşku yaşandı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Mutlu Önal'ın kongre salonu sonrasında Argıncık Spor Tesisleri'ne gidişinde büyük coşku yaşandı. Amatör kulüp temsilcileri burada Mutlu Önal'ı pankart ve meşaleler ile karşıladılar.

Kayseri'de uzun zamandır merakla beklenen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimleri yapıldı. Yapılan seçim sonrasında 219 oy alarak başkanlığa seçilen mutlu Önal, kongre salonu çıkışında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Salon çıkışında amatörlerin kalbinin attığı Argıncık Spor Tesisleri'ne giden Önal'ı burada coşkulu bir kalabalık pankart ve meşaleler ile karşıladı. Önal, burada kendisine destek verenlere teşekkür ederek, yeni dönemde amatörlerin daha iyi şartlara kavuşması için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Coşkulu kalabalık ardından sokağa çıkma kısıtlaması saatinin aklaşması nedeniyle dağıldı. - KAYSERİ

Amatörde Mutlu Önal coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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