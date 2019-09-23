Amatörde ilk haftanın sonuçları

2019-2020 futbol sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile başladı.

23.09.2019 09:22
Amatörde ilk haftanın sonuçları

2019-2020 futbol sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile başladı. Mehmet Özet Süper Amatör Küme 1.haftada 18 gol atılırken, Medet Avşar Birinci Amatör Küme'de ise 41 gol atıldı. İşte ilk haftada alınan sonuçlar;


Süper Amatör Küme 1.Hafta Sonuçları;


Trend Gayrimenkulspor 3-2 Kayseri Şekerspor


Develispor 2-0 Kayseri Yolspor


Hacılar Erciyesspor 2-0 Kayseri Demirspor


Talas Anayurtspor 2-3 Özvatan Gençlikspor


Kocasinan Ülküspor 0-1 Esen Makina Belsinspor


Buğdaylıspor 1 - 1 Kocasinan Şimşekspor


Kayseri Gençlerbirliği 1-0 Kayseri Sağlıkspor


1.Amatör Küme A Grubu 1.Hafta Sonuçları;


Kayseri Yavuzspor 2-1 Amarat Gençlikspor


Esentepespor 1-1 Argıncıkspor


Başakpınarspor 8-1 Büyüleyenspor


Erciyes Reşadiye Gençliks 5-1 Yerköyspor


Yeni Esenspor 2-2 Güneşspor


1.Amatör Küme B Grubu 1.Hafta Sonuçları;


Sanayi Esnafspor 2-1 Kayseri OSB Atletikspor


Gültepespor 2-1 Kayserigücü FK


Makfitspor 2-1 Yeşilhisar Belediyespor


Kafkasspor 1-0 Argıncık Esnafspor


Akkışla Gençlikspor Tomarza Belediyespor


Palasspor (BAY) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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