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Amatörde ikinci transfer dönemi uzatıldı

Daha önce 14 Şubat 2020 tarihinde sona ereceği duyurulan amatör futbolcu 2. tescil ve transfer dönemi, 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

14.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:48
Amatörde ikinci transfer dönemi uzatıldı

Daha önce 14 Şubat 2020 tarihinde sona ereceği duyurulan amatör futbolcu 2. tescil ve transfer dönemi, 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.


2019-2020 sezonu amatör futbolcu 2. tescil ve transfer dönemi Elazığ ve 'da yaşanan deprem felaketi ile son günlerde oluşan olumsuz hava koşulları göz önüne alınarak Amatör İşler Kurulu kararı ile uzatıldı. Daha önce 14 Şubat 2020 tarihinde sona ereceği duyurulan amatör futbolcu 2. tescil ve transfer dönemi, 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmasına karar verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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