Amatörde haftanın hakemleri belli oldu
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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme'de Pazar günü oynanacak olan 8 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 17. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Amarat Gençlikspor-Gültepespor: Hüseyin Otyakmaz
Esentepespor- Kocasinan Şimşekspor: Yusuf Uğurlu
Kayseri Gençlerbirliği-Kayserigücü FK: Ahmet Ulu
Başakpınar Belediyespor-Özvatan Gençlikspor: Cem Eray Eşmekaya
Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Erciyes Esen Makina: Mehmet Altıparmak
Kayseri Şekerspor-Talas Anayurtspor: Ramazan Haymana
Kayseri Yolspor-Buğdaylıspor: Hüseyin Keğin
Kocasinan Ülküspor-OSB Atletikspor: Nail Berkant Sarıkaya - KAYSERİ