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Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de Pazar günü oynanacak olan 8 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 17. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Amarat Gençlikspor-Gültepespor: Hüseyin Otyakmaz

Esentepespor- Kocasinan Şimşekspor: Yusuf Uğurlu

Kayseri Gençlerbirliği-Kayserigücü FK: Ahmet Ulu

Başakpınar Belediyespor-Özvatan Gençlikspor: Cem Eray Eşmekaya

Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Erciyes Esen Makina: Mehmet Altıparmak

Kayseri Şekerspor-Talas Anayurtspor: Ramazan Haymana

Kayseri Yolspor-Buğdaylıspor: Hüseyin Keğin

Kocasinan Ülküspor-OSB Atletikspor: Nail Berkant Sarıkaya - KAYSERİ

Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kocasinan, Kayseri, Erciyes, Pazar, Spor, Haberler

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