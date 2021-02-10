Amatör telsizciler doğal afetlerde haberleşmeye gönüllü destek veriyor

Afet durumlarında kesintisiz haberleşmeye ve arama kurtarma ekipleri arasında koordinasyona katkı sağlamak için gönüllü destek veren amatör telsizciler, her an göreve hazır olacak şekilde bekliyor.

Afet durumlarında kesintisiz haberleşmeye ve arama kurtarma ekipleri arasında koordinasyona katkı sağlamak için gönüllü destek veren amatör telsizciler, her an göreve hazır olacak şekilde bekliyor.

Esnaf, mühendis, gazeteci, doktor gibi farklı meslek ve yaş grubundan amatör telsizciler, belirli periyodlar halinde alanlarıyla ilgili eğitim düzenleyip tatbikatlara katılıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki depremleri de takip eden amatör telsizciler, farklı ülkelerle iletişim kurarak uluslararası yardımlaşmada da görev alıyor.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şube Sekreteri Cankut Kalyoncu, AA muhabirine, TRAC'ın 1962 yılında kurulduğunu ve kamu yararına hizmet verdiğini söyledi.

Kalyoncu, acil ve afet durumlarında gönüllü olarak haberleşme desteği sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"1991 yılındaki Körfez Savaşı'nda sivil savunmaya verdiğimiz haberleşme desteğinden sonra kamu yararına çalışan dernek statüsüne eriştik. 1991'den itibaren ülkemizde görülen doğal afetlerde aktif olarak yer aldık. En son İzmir depreminde 9 şubemiz haberleşme desteğini sürdürdü. Şu anda Türkiye'de 60 şube, 35 temsilcilik ve yaklaşık 2 bin 500 üyeyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Birçok arkadaşımız amatör telsizcilik sınavına girerek belge almaya hak kazanıyor."

"Devletimize ve milletimize haberleşme desteği sağlıyoruz"

Eğitim faaliyetleri kapsamında afet haberleşmesiyle ilgili tatbikatlar yaptıklarını anlatan Kalyoncu, "Boş zamanlarımızda Uludağ'da bulunan rölelerde test ve bakım çalışması yapıyoruz. AFAD ile iş birliği içindeyiz. Devletimiz de bize gereken desteği sağlıyor. Bizler de elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kalyoncu, alanlarında birçok ilke imza attıklarını belirterek, "Afetin içinde haberleşme üzerine hizmet veriyoruz. İzmir depreminde de telsiz üzerinden haberi alır almaz bu kente gittik. Oradaki haberleşmeye destek verdik. Depremdeki arama kurtarma çalışmaları bitene kadar oradan ayrılmadık." bilgisini verdi.

Kalyoncu, afetler olduğunda sağlıklı iletişim ve koordinasyon ihtiyacının ortaya çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Panik havası oluşuyor. Bizler afet haberi alır almaz, bir organizasyon şeması oluşturarak bu koordinasyona katkı sağlamaya çalışıyoruz. İlk etapta kimler nereye gidecek, nerede enkaz var, bu tespitleri oluşturup telsizler üzerinden bilgi akışını sağlamaya çalışıyoruz. Afet sırasında devlet kurumlarının uğraşması gereken birçok konu oluyor. Bu yükü azaltmak amacıyla haberleşme yükünü biz alıyoruz. İletişimin koptuğu noktada ve koordinasyonun sağlanmasında devletimize ve milletimize haberleşme desteği sağlıyoruz."

"İzmir depreminde 7-8 ülkeden bize çağrı geldi"

TRAC Bursa Şubesinde sürekli açık olan bir APRS cihazının olduğunu ifade eden Kalyoncu, bu cihaz sayesinde dünyadaki depremlerden anlık bilgi sahibi olabildiklerini dile getirdi.

Kalyoncu, afetin yaşandığı ülkedeki amatör telsizcilerle doğrudan irtibat kurduklarını vurgulayarak, "İzmir depreminde 7-8 ülkeden bize çağrı geldi. İhtiyaç olup olmadığı soruldu. 1999 depreminde de bizler aracılığıyla yurt dışından gelen yardım ekipleri söz konusu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca