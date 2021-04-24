Amatör telsizciler 23 Nisan'ı frekanslarda kutladı
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Amatör telsizciler 23 Nisan'ı frekanslarda kutladı

Amatör telsizciler 23 Nisan'ı frekanslarda kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da pandemi nedekiyle dışarı çıkamayan çocukları için sürpriz kutlama hazırlayan amatör telsizciler Türkiye genelinde yaptıkları çevrim ile çocuklarının bayramını frekanslarda kutladı.

Aydın'da pandemi nedekiyle dışarı çıkamayan çocukları için sürpriz kutlama hazırlayan amatör telsizciler Türkiye genelinde yaptıkları çevrim ile çocuklarının bayramını frekanslarda kutladı.

Kovid-19 hastalığı Amatör telsizcilerin bayramı kutlamasına engel olamadı. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Nazilli Şubesi pandemi nedeniyle yapılamayan kutlamayı 23 Nisan'a özel telsiz çevrimi alarak kutladı. Tüm Türkiye'den Telsiz operatörleri ve çocukları çevrime katılarak havada bayramlaştı. Telsizde arkadaşlarına seslenen çocuklar en güzel 23 Nisan şiirlerini havada söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok, "Bu senede pandemi nedeniyle kutlamalara katılamayan çocukları farklı bir yolla buluşturmak istedik. Bu nedenle bizlerin düzenli olarak haberleşme sistemlerini deneme amaçlı yaptığımız çevrime çocukları da dahil ettik. Nazilli TRAC Frekansı olan 439.200 frekansında YM4KL echolink odasında DMR ID 286092 çevrimi ile farklı illerden katılım sağlayan 68 çocuk telsiz üzerinden birbirleriyle bayramlaştılar. Katılan operatörlerin ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun" dedi. - AYDIN

Amatör telsizciler 23 Nisan'ı frekanslarda kutladı
Amatör telsizciler 23 Nisan'ı frekanslarda kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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