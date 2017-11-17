Amatör Takım Maçları Osmanbey'de Oynanacak

Şanlıurfa'da 2017-2018 sezonu boyunca amatör takımların müsabakaları Osmanbey Yerleşkesinde bulunan futbol sahasında oynanacak.



Karaköprüspor- Ceylanpınar Tigem maçıyla start alan 2017-2018 sezonu 1. amatör küme müsabakaları Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan Beden Eğitimi Spor Yüksekokuluna ait futbol sahasında oynanacak. Sahasını amatör maçlara açtığı için Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın'a teşekkür eden Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, "Rektör Hocamız göreve başladığı günden beri ihtiyaç duyulan bir çok faydalı işe imza attı. Osmanbey kampüsündeki spor salonunu ve futbol sahasını bizlerin de kullanabileceği şartlara uygun hale getirerek Harran Üniversitesini halkımız ile buluşturmaya başladı" dedi. Harran Üniversitesi Rektörlüğü olarak gençlere faydalı olmak için her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Osmanbey Yerleşkesinde bulunan sahaların bakım ve onarımını yaparak amatör takımların kullanımına verdiklerini söyledi. Rektör Taşaltın, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana paylaşımcılık ilkesiyle hareket ettik. Günübirlik işler yaparak değil, gelecek nesillerimizi düşünerek hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Etkin, verimli, insan odaklı hizmet anlayışıyla genç nesillere çok şeyler aktarmayı hedefledik. Şanlıurfa'mızdaki kulüpler bizim tesis ve sahalarımızdan faydalanıyorlar. Bu gençler bizim geleceğimizdir. Onlara faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.



2017-2017 sezonu resmi açılış maçında Hakem derneğinden Güneydoğu BAL ligi hakem görevlendirme sorumlusu Bilal Kutlu ve Türkiye Merkez Hakem Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tatlı'da hazır bulundu. - ŞANLIURFA