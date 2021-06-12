Amatör sporcular kısıtlamalardan muaf

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bölgesel Amatör Ligi müsabakalarına katılacak takımların yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat...

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bölgesel Amatör Ligi müsabakalarına katılacak takımların yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf olmasına karar verdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında Kovid-19 karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı. Toplantıda haziran ayında gerçekleştirilecek olan 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Ligi müsabakalarına katılacak takımların yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasında muafiyet kapsamında değerlendirilmeleri görüşüldü.

Valilik tarafından yapılan açıklamada alınan kararlar neticesinde şu ifadelere yer verildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konuyla ilgili 543311 yazısı ekinde belirlenen program dahilinde Haziran ayı boyunca seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grup müsabakalarına katılacak takımların yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla? müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından, müsabaka programının şehirlerarası seyahati zorunlu kılması durumunda ise şehirlerarası seyahat kısıtlamasından, muaf tutulmalarına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı