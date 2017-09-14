Amatör Spora Malzeme Desteği

Çorum İl Özel İdaresi tarafından kentteki bazı amatör spor kulüplerine 70 bin liralık malzeme yardımı yapıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi tarafından kentte bulunan 30 amatör spor kulübünden 16'sına, 20'şer tekmelik, tozluk ve krampon, 2'şer kaleci eldiveni ve 10'ar futbol topundan oluşan malzeme desteği sağlandı.



Spor malzemeleri, Vali Yardımcısı Alp Arslan Argun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Aylar'ın katıldığı törenle kulüplere teslim edildi.



Açıklamada ayrıca, Çorum Belediyesinin de amatör spor kulüplerine 600 eşofman takımı hediye ettiği kaydedildi.