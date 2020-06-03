Amatör spor kulüplerinin tesisleri dezenfekte edildi
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Amatör spor kulüplerinin tesisleri dezenfekte edildi

Korona virüs salgını nedeniyle her alanda çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi ekipleri, amatör spor kulüplerinin tesislerini dezenfekte etti.

Amatör spor kulüplerinin tesisleri dezenfekte edildi
03.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:26

Korona virüs salgını nedeniyle her alanda çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi ekipleri, amatör spor kulüplerinin tesislerini dezenfekte etti. Sporcuların kullanacağı idman sahalarından, soyunma odalarına kadar her alan en ince ayrıntısına kadar ilaçlandı.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki amatör spor kulüplerine ait tesislerin dezenfekte işlemlerini tamamladı. Ülke genelinde profesyonel ve amatör liglere ara verilmesiyle çalışmalarını sıklaştıran belediye ekipleri, yeni sezon öncesi sporcuların kullanacağı tüm alanları ilaçladı. Bu kapsamda Bayraklı'da bulunan 15 amatör spor kulübünün idman sahaları, yönetim binaları, soyunma odaları, tuvaletleri, duş kabinleri dezenfekte edildi. Öte yandan Bayraklı Belediyesi Spor Tesislerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, kursların açılmasından önce salgın riskine karşı temasın olabileceği her alanı dezenfekte etti. Görevliler, spor malzemeleri, tribün, tuvalet, soyunma ve malzeme odaları, çamaşırhane, ofisler, çalışma alanları, toplantı salonları, dinlenme alanları, malzeme deposu ve ortak kullanım alanlarını baştan aşağı ilaçladı.

"Her türlü tedbiri alıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İnsanın olduğu her yere hizmet götürüyoruz. Salgın dolayısıyla kapalı olan amatör kulüplerimizin normalleşme sürecine girerken, dezenfekte işlemlerini tamamladık. Ayrıca belediyemizin tesislerinde kurs görecek yurttaşlarımız için de tüm spor tesislerimizi hazır hale getirdik. Her türlü tedbiri alıyoruz. Ülke genelinde belirlenecek takvime göre kurslarımız yeniden başlayacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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