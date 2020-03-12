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Mehmet Kasapoğlu, Erzurum, Spor

Amatör spor kulüplerine teşekkür belgesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Erzurum'da faaliyetlerini sürdüren 178 kulübü teşekkür belgesi gönderildi.

12.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:04
Amatör spor kulüplerine teşekkür belgesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Erzurum'da faaliyetlerini sürdüren 178 kulübü teşekkür belgesi gönderildi. Bakan Kasapoğlu'nun selamlarını amatör spor kulüplerine ileten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, teşekkür belgelerini kulüplere dağıttı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör spor kulüplerine faaliyetlerini sürdürdükleri ve Türk sporuna hizmet ettikleri için teşekkür belgesi gönderdi.


Bakan Kasapoğlu tarafından Erzurum'da faaliyetlerini sürdüre 178 amatör spor kulüp için gönderilen teşekkür belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil tarafından spor kulüplerine verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve temsilcilerine ileten Taşkesenligil, "Sayın Bakanımız amatör spor kulüplerine değer verdiği için bu teşekkür belgelerini sizler için gönderdi. Bakanımızın selamlarını ileterek, bu teşekkür belgelerini sizlere takdim ediyoruz" dedi.


SPOR KULÜPLERİNİ AYAKTA TUTTUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Şube Müdürleri Şinasi Polat, Bülent Tilkidöğen ve Köksal Kaçmaz'ın da hazır bulunduğu teşekkür belgesi dağıtım toplantısında amatör spor kulüp başkanlarını ve yöneticilerini fedakarlıklarından ötürü kutladı.


Taşkesenligil, "Bugün Erzurum'da 178 amatör spor kulübü ayakta durabiliyorsa, bu sizlerin fedakarlıkları sayesinde oluyor. Sizler spora gönül verdiğiniz ve işinizi severek yaptığınız için spor kulüpleri ayakta. Amatörlük fedakarlıktır. Amatörlük profesyonelliğe geçişin en önemli köprüsüdür. Sizlerde amatör spor kulüpleri olarak çok büyük köprü vazifesi güdüyorsunuz" dedi.


KIŞ SPORLARI OLMAZSA OLMAZIMIZDIR


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, amatör spor kulüplerinden faaliyet gösterdikleri spor branşlarının dışında kış ve buz sporlarına da ağırlık vermeleri gerektiğinin altını çizerek, "Bakınız devletimiz ilimize birbirinden önemli tesisler kazandırmış. Kış ve buz sporları tesislerimizle spor kulüplerimizin hizmetindeyiz. Kış ve Buz sporları kenti olan şehrimizde kış sporlarına da ağırlık vermeliyiz" diye konuştu.


TEŞEKKÜR BELGELERİ VERİLDİ


3 Binlik Buz Hokeyi Salonu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda amatör spor kulüpleri temsilcileri de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na amatör spor kulüplerine destek verdiği için teşekkür ettiler.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 178 amatör spor kulübüne teşekkür belgelerini verdi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini dağıtan Taşkesenligil,


"Bakanlığımız amatör kulüplerine destek vermek, onların yanında olduğunu hissettirmek ve motivasyon vermek amacıyla amatör spor kulüplerimize teşekkür belgesi gönderdi. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu imzalı teşekkür belgelerini kulüplerimize takdim ettik" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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