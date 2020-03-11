SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Amatör spor kulüplerine tam destek - Spor
Spor

Amatör spor kulüplerine tam destek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, amatör olarak faaliyetlerini sürdüren 34 spor kulübüne Gençlik ve Spor Bakanlığından Teşekkür Belgesi gönderildi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Amatör spor kulüplerine tam destek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, amatör olarak faaliyetlerini sürdüren 34 spor kulübüne Gençlik ve Spor Bakanlığından Teşekkür Belgesi gönderildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, amatör kulüplerine destek vermek, onların yanında olduğunu hissettirmek ve motivasyon vermek amacıyla Bandırma Gençlik ve Spor Müdürlüğüne imzalı belge gönderdi. Amatör Spor kulüpleri sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla Bandırma'da faaliyet gösteren 34 spor kulüplerinin spora vermiş desteklerinden dolayı teşekkür mahiyetinde Bandırma Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu imzalı "Teşekkür Belgesi" gönderdi. Bu kapsamda Bandırma'da aktif 34 amatör spor kulüplerine verilmek üzere Bandırma Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü kulüplere, belgeleri taktim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Spor
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Spor
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Spor
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi Spor
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Spor
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Spor
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
Ali Babacan'ın yeni partisi DEVA'nın oy oranıyla ilgili çarpıcı tahmin: Yüzde 4 oy alabilir
Ali Babacan'ın yeni partisi DEVA'nın oy oranıyla ilgili çarpıcı tahmin: Yüzde 4 oy alabilir
9 yıl önce yayınlanan Contagion filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle yeniden gündem oldu
9 yıl önce yayınlanan Contagion filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle yeniden gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Engin Özkoç Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Can Yaman Sadi Konuk Levent Can Cem Yılmaz
Spor Falcao Ünal Karaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Rusya Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Amatör spor kulüplerine tam destek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 13:47:41. #1.15#