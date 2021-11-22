Amatör spor kulüpleri, yerel yönetimlerden destek bekliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 600 çocuğa ücretsiz eğitim veren Kartaltepe Spor Kulübünün başkanı Ataner Orkunoğlu, yerel yönetimlerden destek beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 30 yıllık geçmişi olan Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü, futbol, Voleybol, Basketbol, atletizm, yüzme, jimnastik ve karate branşlarında bin 200 sporcuya hizmet veriyor. Kulüp, 593 çocuğa da ücretsiz spor eğitimi sunuyor.

Amatör spor kulüplerinin maddi açıdan zor durumda olduğunu belirten başkan Ataner Orkunoğlu, faaliyetleri ve beklentileriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kulüp faaliyetleri hakkında bilgi veren Orkunoğlu, "Yaklaşık otuz yıllık bir kulübüz. Futbol, voleybol, basketbol, atletizm, yüzme, jimnastik, karate branşlarında faaliyet gösteriyoruz. Bin 200'e yakın sporcumuz mevcut. Aynı zamanda da ücretsiz spor okullarımız var. Buna bir yıl önce başladık. Şu anda 10-14 yaş arası 593 kız ve erkek çocuğa spor hizmeti veriliyor." diye konuştu.

Orkunoğlu, kulübü kurduklarında herhangi bir tesileri bulunmadığını aktararak, "Kulübü arkadaşlarımla birlikte kurduk. Bir kahve köşesinde kuruldu. Sonra bu tesisi yaptık. Çok yol kat ettik. Zamanla oldu ama çok yorulduk, uğraştık ve Bakırköy'ümüze güzel bir tesis kazandırdık. Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü olarak her yıl en az 500 çocuğa ücretsiz olarak spor hizmeti vermekteyiz. Bu gençlerden profesyonel olarak kariyerine devam eden tabii ki var. Jimnastikte Türkiye şampiyonluğumuz var. Futbolda Türkiye üçüncülüğümüz var. Gençlerde, yıldızlarda İstanbul şampiyonluklarımız, bölge şampiyonluklarımız, kupalarımız mevcut." ifadelerini kullandı.

"Amatör kulüpler olarak çok problemimiz var"

Ataner Orkunoğlu, amatör spor kulüplerinin mücadele ettiği çok sorun olduğunu dile getirdi.

Genelde spor kulüplerinin futbol ağırlıklı faaliyet gösterdiğini aktaran Orkunoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce futbolla başladık. Sonra voleybol, basketbol branşlarını açtık. Sadece futbolda kız ve erkeklerde yaş kategorilerini hesaba kattığımızda 18 takımımız var. Amatör kulüpler olarak çok problemimiz var. Bu çok az biliniyor ya da hiç değinilmiyor, ilgilenilmiyor. Buna bir el atılırsa inanılmaz şeyler olur. Amatör ruh profesyonel ruhtan daha önemlidir. Çünkü bizde para geçmiyor. Ruhla oynuyoruz, kanla oynuyoruz. Oksijenimiz daha fazla oluyor ama ne yazık ki Türkiye'mizde yıllardır aynı problemler var. Ben 30 yıldır kulüp başkanıyım. Otuz yıldır aynı problemleri yaşıyoruz. Bir karış yol kat etmedik. 30 yıl önce de spor tesisi, malzeme, gıda ve ekonomi gibi problemler vardı. Bu problemler aynı şekil devam ediyor."

Genç sporcuların çalışabileceği salon bulmakta sıkıntı yaşadıklarını aktaran Orkunoğlu, "Kulübümüzde 250 voleybolcu var. Dün 96 kızla aynı salonda çalıştım. Ne top yetişiyor ne malzeme. Koşarken birbirlerine çarpıyorlar. Haftada bir saat bir salon bulabiliyoruz. Normalde kendi salonumuz olması gerekiyor. Hatta bazen, 'Keşke voleybol, basketbol branşlarını açmasaydık.' diye düşünüyorum. Çünkü çocukları mağdur etmek istemiyorum. Maalesef dilenci gibi salon dileniyoruz. Okullar salonları ücretli kiraladıkları için bize bir saat veriyorlar. Mesela basketbolda 20.00-21.00 saatleri tahsis edildi. Ertesi gün okula gitmesi gereken 5-6 yaşındaki çocuklar saat 21.00'de antrenmandan çıkıp eve gidiyor." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Orkunoğlu, tek gelir kaynaklarının işlettikleri halı saha olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Gelir kaynağı olarak bir halı sahamız var ama 14-15 hocamız çalışıyor. Bunların SGK primleri ve maaşları var. Bu çocukların minibüsleri olmadığı için yol paralarını, servisini biz karşılıyoruz. Malzemelerini karşılıyoruz. Yüzlerce takım ve bunların malzemeleri, topu, forması, şortu, eşofmanı var. Bunlar da ben ve birkaç arkadaşım sayesinde oluyor. Bizim de ekonomik durum iyi olursa takım formaları, malzemesi güzel oluyor. Ekonomik durum biraz sarsıldığı zaman, malzemeden kısmak zorunda kalıyoruz. Sonuçta bir hayır işi yapıyoruz. Geçen hafta sporcularımıza gıda yardımında da bulunduk."

"Bir futbolcuya verdikleri para 4-5 milyon avro"

Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü Başkanı Orkunoğlu, Süper Lig'de bir futbolcuya verilen 4-5 milyon avronun, İstanbul'daki tüm amatör kulüpleri ayağa kaldırabileceğini dile getirdi.

Amatör spor kulüpleri ile altyapıya yatırım yapılması gerektiğini aktaran Orkunoğlu, "Profesyonel takımların bir futbolcuya verdiği para, altyapı ve amatör kulüplere harcansa, inanın yüz katı futbolcu, sporcu çıkar bu ülkede. Ne yazık ki biz isme, kariyere para veriyoruz. Bir futbolcuya verdikleri para 4-5 milyon avro. Bu para İstanbul'daki tüm amatör kulüpleri ihya eder." diye konuştu.

Ataner Orkunoğlu, yerel yönetimlerden paradan ziyade malzeme desteği beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Valilik, kaymakamlıktan herhangi bir destek olmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılda bir kere malzeme yardımı yapıyordu. İki senedir pandemiden dolayı onu da yapmıyor. Biz bir spor kulübüyüz, kamu hizmeti veriyoruz. Sonuçta büyükşehir veya ilçe belediyelerinin spora ayırdığı bir bütçe oluyor. Bu yaşa geldim daha o bütçeden bir şey görmedim. Biz para istemiyoruz zaten. Top versinler, malzeme versinler. Saha, spor salonu, yüzme havuzu yapsınlar. Bu çocukları götürelim. Bakırköy'de en büyük problem tesis. Saha yok. Bir tane kapalı spor salonu var. Okul salonları da dediğim gibi ücretli takımlara veriliyor. Devletten şunu bekliyoruz. Bir, SGK primi almasın ya da yarısını alsın. Spor kulüplerine doğal gazda, elektrikte, suda indirim yapılsın. Araç problemimiz var. Bizde yaklaşık 30 takım var. Her hafta maç olsa 25 tane otobüs lazım. Birisi Kadıköy'de, diğeri Bağcılar'da, öteki Edirne'de oluyor. Biz bunlara nasıl gidebiliriz, nasıl yetişebiliriz?"