Amatör Spor Kulüpleri Tesisi açılış için gün sayıyor
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Amatör Spor Kulüpleri Tesisi açılış için gün sayıyor

Amatör Spor Kulüpleri Tesisi açılış için gün sayıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şehzadeler Belediyesi'nin Ahmet Bedevi Mahallesi'nde hayata geçirdiği Amatör Spor Kulüpleri Tesisi'nde yapım çalışmaları tamamlandı.

Şehzadeler Belediyesi'nin Ahmet Bedevi Mahallesi'nde hayata geçirdiği Amatör Spor Kulüpleri Tesisi'nde yapım çalışmaları tamamlandı. Amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulacak tesis açılış için gün sayıyor.

Amatör spor kulüplerinin kullanımına sunulmak üzere Şehzadeler Belediyesi'nin Ahmet Bedevi Mahallesi'nde 1,5 milyon TL bedelle yaptığı Amatör Spor Kulüpleri Tesisi'nde yapım çalışmaları tamamlandı. Tesisin kısa bir süre sonra açılışının yapılacağını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle konuştu: "Tesisimiz belediyemiz tarafından işletilecek, kiraya verilmeyecek. Başta Nurlupınarspor Kulübü olmak üzere, amatör spor kulüplerimiz burada antrenmanlarını rahatlıkla yapabilecek. 100 metrekarelik bir sosyal tesisimiz, 40x60'lık sahamız var. Sosyal tesisin içerisinde soyunma odaları ve idari bölüm mevcut. Otoparkına kadar her şey düşünülmüş durumda. Bu tesis Manisa'daki amatör kulüplerimize can suyu verecek. Spor Toto Teşkilatımızın yüzde 30'luk bir hibe desteği oldu. Bu vesileyle Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu desteklerin çıkmasına büyük çaba ve gayret sarf eden, başta MKYK Üyemiz Murat Baybatur olmak üzere, AK Parti Manisa Milletvekillerine çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz için, Şehzadeler halkı için hayırlı olsun." - MANİSA

Amatör Spor Kulüpleri Tesisi açılış için gün sayıyor
Amatör Spor Kulüpleri Tesisi açılış için gün sayıyor
Amatör Spor Kulüpleri Tesisi açılış için gün sayıyor
Amatör Spor Kulüpleri Tesisi açılış için gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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