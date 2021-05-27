Amatör spor kulüp ile futbol antrenörleri dernek yöneticileri; Melikgazi Belediyesi'nde
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Amatör spor kulüp ile futbol antrenörleri dernek yöneticileri; Melikgazi Belediyesi'nde

Amatör spor kulüp ile futbol antrenörleri dernek yöneticileri; Melikgazi Belediyesi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ve Melikgazi Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ve Melikgazi Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Kayseri ilinde yer alan konusu ve amacı spor olan dernek ve kulüplerle irtibatlı olduklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Belediyesi, çalışmaları ve uygulamaları ile her zaman spor camiası ile birlikte, dayanışma içinde ve koordinasyon çalışan bir kurumdur. Belediye hizmet alanları katılımcı bir spor toplumu için tesisler ile adeta çevrelenmiştir. Bu bizim spora verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Gelişmiş bir spor kültürü. Dinamik bir toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır" dedi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ise; "Nezaket ziyaretinde bulunarak Melikgazi Belediye Başkanı Başkan Dr. Palancıoğlu'nu spor takımlarına ve kulüplerine yapmış olduğu destek, yardım ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kayseri'de spor kulübünde başarı varsa, bunda Melikgazi Belediye yatırımlarının büyük payı var " diye konuştular.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Pandemi döneminde aktif bir spor yapılamadığını ancak ilerleyen günlerde bir çok ortak spor etkinliklerinde bulunulacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Amatör spor kulüp ile futbol antrenörleri dernek yöneticileri; Melikgazi Belediyesi'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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