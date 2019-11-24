Amatör spor kulübünden eğitime destek

24.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:36

Amatör ligde mücadele eden Suluova Sebatspor Kulübü, ilkokul öğrencilerine spor malzemesi desteğinde bulundu.

Sentetik Çim Sahada gerçekleştirilen programda, Sebatspor Kulüp Başkanı Hüsamettin Bayraktar, öğrencilerin gelişimleri için eğitimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de bulunmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Ülkenin geleceği olan çocuklara her zaman destek olacaklarını ifade eden Bayraktar, "Amacımız yarının büyükleri çocuklara sporu sevdirmek suretiyle kötü çevre ve alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olmak, sağlıklı gelişimlerini ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmelerine katkı sunmak." dedi.

Daha sonra Kulüp yöneticileri tarafından ilkokul öğrencilerine çeşitli spor malzemelerinin dağıtımı yapıldı. Ardından öğrenciler ile amatör sporcular çift kale maç yaptı.

Kaynak: AA