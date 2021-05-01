Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri; 'Ben de bir ara basın kartı alırım'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri; 'Ben de bir ara basın kartı alırım'

Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri; 'Ben de bir ara basın kartı alırım'
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken amatör spor kulübü lokalinde kumar oynayan 17 kişiye toplam 122 bin 400 TL para cezası kesildi.

BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken amatör spor kulübü lokalinde kumar oynayan 17 kişiye toplam 122 bin 400 TL para cezası kesildi. Baskında yakalanan bir kişi kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben de bir ara basın kartı alırım" diyerek tepki gösterirken, şüphelilerin polis baskınından kaçmak için pencerelere seyyar merdiven dayadığı tespit edildi.

İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğu ihbarı üzerine İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde adrese gitti. Bölgede fiziki takip başlatan ekipler şüphelilerin spor lokalinin arkasında bulunan pencerelere dayadıkları seyyar merdivenle binaya girdiğini tespit etti.

POLİS BASKINI ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİBunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin kaçışını önlemek için binayı ablukaya alarak baskın düzenledi. Baskın anı basın mensupları tarafından saniye saniye görüntülenirken polis ekiplerini karşılarında gören şüpheliler kaçmak için pencerelere yöneldi. Ancak, seyyar merdivenin de polis ekipleri tarafından tutulduğunu gören şüpheliler kıskıvrak yakalandı.Baskında yakalanan bir kişi kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben esnafım, adam olacaksın çekmeyeceksin. Burada çoğu insan esnaf. Ben de bir ara basın kartı alırım2 diyerek tepki gösterdi. Kendisini sakinleştirmek isteyen polise "Polissen polisliğini yap çekmesin" diyen şüpheli ekipler tarafından güçlükle sakinleştirildi.TOPLAM 122 BİN 400 TL CEZA

?Sosyal mesafeye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları ve maske kullanamadıkları tespit edilen 17 kişiye toplam 122 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan şahıslar evlerine gönderildi.


Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri; 'Ben de bir ara basın kartı alırım'
Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri; 'Ben de bir ara basın kartı alırım'
Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri; 'Ben de bir ara basın kartı alırım'
Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri; 'Ben de bir ara basın kartı alırım'
Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri; 'Ben de bir ara basın kartı alırım'
Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri; 'Ben de bir ara basın kartı alırım'
Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri; 'Ben de bir ara basın kartı alırım'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Ali Tandoğan Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Amatör spor kulübünde 'kumar' oynayanlardan biri; 'Ben de bir ara basın kartı alırım' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 01:44:54. #1.14#

title