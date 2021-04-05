BURSA AMATÖR SPOR KULÜBÜ LOKALİNE KUMAR BASKINI; 25 KİŞİYE 78 BİN TL CEZA
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BURSA AMATÖR SPOR KULÜBÜ LOKALİNE KUMAR BASKINI; 25 KİŞİYE 78 BİN TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, amatör spor kulübünün lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kumar oynayan 25 kişiye 78 bin 750 TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, amatör spor kulübünün lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kumar oynayan 25 kişiye 78 bin 750 TL ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları kapsamında, Huzur Mahallesi'ndeki amatör spor kulübünün lokalinde kumar oynandığı ihbarını aldı. Adrese yapılan baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kumar oynadığı belirlenen 25 kişiye 78 bin 750 TL ceza uygulandı. İşletme sahibine ise 3 bin 930 TL ceza kesildi.

BURSA AMATÖR SPOR KULÜBÜ LOKALİNE KUMAR BASKINI; 25 KİŞİYE 78 BİN TL CEZA
BURSA AMATÖR SPOR KULÜBÜ LOKALİNE KUMAR BASKINI; 25 KİŞİYE 78 BİN TL CEZA
BURSA AMATÖR SPOR KULÜBÜ LOKALİNE KUMAR BASKINI; 25 KİŞİYE 78 BİN TL CEZA
BURSA AMATÖR SPOR KULÜBÜ LOKALİNE KUMAR BASKINI; 25 KİŞİYE 78 BİN TL CEZA
BURSA AMATÖR SPOR KULÜBÜ LOKALİNE KUMAR BASKINI; 25 KİŞİYE 78 BİN TL CEZA
BURSA AMATÖR SPOR KULÜBÜ LOKALİNE KUMAR BASKINI; 25 KİŞİYE 78 BİN TL CEZA
BURSA AMATÖR SPOR KULÜBÜ LOKALİNE KUMAR BASKINI; 25 KİŞİYE 78 BİN TL CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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