Amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza yağdı
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Amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza yağdı

Amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde amatör spor kulübü lokalinde kumar oynayan 17 şahsa ceza yazıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde amatör spor kulübü lokalinde kumar oynayan 17 şahsa ceza yazıldı. Polisi gören şahıslar, tişörtleriyle yüzlerini kapattılar. Polisin baskını amatör kameraya yansıdı. Şahısların, lokale girip çıkmak için binanın dışına seyyar merdiven dayadıkları da tespit edildi. Sosyal mesafeye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları ve maske kullanamadıkları tespit edilen 17 şahsa 122 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, Hamidiye Mahallesi'ndeki bir amatör spor kulübü lokalinde oyun oynandığı yönünde ihbar aldılar. Ekipler, amatör spor kulübü lokaline baskın düzenlediler. Polisi gören şahıslar, ne yapacaklarını şaşırdılar.

Sosyal mesafeye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları ve maske kullanamadıkları tespit edilen 17 şahsa 122 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. Şahıslar, baskını görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiler.

Cezai işlem uygulanan şahıslar evlerine gönderildiler. - BURSA

Amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza yağdı
Amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza yağdı
Amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza yağdı
Amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza yağdı
Amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza yağdı
Amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza yağdı
Amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza yağdı
Amatör spor kulübü lokalinde oyun oynayan 17 şahsa ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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