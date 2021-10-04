Amatör Spor Haftası törenle başladı

Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, anıta çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle vatandaşlara fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasını, yeni sporcuların keşfedilmesini, kulüplerin ve başarılı sporcuların halka tanıtılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Sporun gelişmesi için spor tesislerinin varlığı ve niteliğinin önem taşıdığını ifade eden Ak, "Bakanlığımız adına geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve halkımıza spor alt yapısının geliştirilmesi adına birçok hizmet vermekteyiz. Bu anlamda yeni tesislerimiz bir bir hizmete girmektedir. Mevcut tesislerimiz de modernize edilmektedir." dedi.

Ak, hafta boyunca düzenlenecek müsabakalarda yarışacak sporculara da başarı dileğinde bulundu.

Törene, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.