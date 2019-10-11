Amatör Spor Haftası etkinlikleri sürüyor

11.10.2019 15:10

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Amatör Spor Haftası" Malatya'da tüm hızıyla devam ediyor.



Amatör Spor Haftası, sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla düzenleniyor. Bu kapsamda Malatya'da atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, tenis ve futbol müsabakaları yapıldı. Cumartesi günü yapılacak masa tenisi, satranç, okçuluk, özel sporcular atletizm ve özel sporcular bowling müsabakalarından sonra 13 Ekim Pazar Günü Saat 11: 00 'da Merkez Spor Salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası boyunca yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verilecek. Programda ASKF tarafından yılın 'en'lerine plaket verilip kapanış töreni düzenlenecek. - MALATYA

Kaynak: İHA