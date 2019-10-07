07.10.2019 18:50

Keşan'da Amatör Spor Haftası kortej yürüyüşü ile başladı.

Keşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kortej oluşturuldu.

Gençlik Merkezi üyeleri, sporcular ve öğrencilerden oluşan kortej Atatürk Stadyumu'na kadar yürüdü.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen, burada yaptığı konuşmada, amatör sporun sporun temeli olduğunu söyledi.

Çimen'in yaptığı konuşmanın ardından, stadyumda spor aktiviteleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA