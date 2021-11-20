Amatör olarak başladığı şemsiye tamirciliğine geçim kapısına dönüştürdü

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta evli ve 3 çocuk babası 51 yaşındaki Suat Dinç, 45 yıl önce amatör olarak başladığı şemsiye tamirini geçim kapısı haline dönüştürdü. Zonguldak'ta tek şemsiye tamircisi olan Dinç, insanların önceden yeni şemsiye almak yerine ufak tamirlerle eski şemsiyelerini kullandıklarını ve artık parça, malzeme olmadığından dolayı kültürün bittiğini söyledi.

Parça ve malzeme olmadığından dolayı Batı Karadeniz'de kültürün bittiğini söyleyen Suat Dinç, "45 yıldır bu işi yapıyorum. Batı Karadeniz'de artık bu kültürde bitti. Parça yok malzeme yok. Malzemeler çok pahalı. Artık sonuna gelindi. Bugün Kastamonu'da bile bu işi yapan yok. İlçelerimizde yok. Hayırlısı olsun bundan sıfır alacağız. Bundan sona 100- 150 TL vererek yeni şemsiye alacağız" dedi.

'Arızalı şemsiyeleri tamir ederek bu işe başladım'

Arızalı şemsiyeleri tamir ederek bu mesleğe başladığını ifade eden Dinç, "Bu mesleğe işportada şemsiye satarak başladım. Fabrikadan gelen bazı ürünlerimiz arızalı geliyordu. İstanbul'da yaptırıyorduk burada yaptıran olmadığı için. Daha sonraları da burada kendim sök takla bu işe başladım. Şuan her türlü şemsiyeyi tamir edebiliyorum. Yaş ilerledi şuanda bu işin devamlılığı kalmadı. Hava soğuk, soğukta bu iş yapılmıyor. Belli bir yaştan sonra vücut kaldırmıyor" diye konuştu.

'Şemsiye tamirinden iyi paralar kazandık'

Bu işten iyi ekmek yediğini ifade eden Suat Dinç, "Bu işten iyi ekmek yedik. Mevsimlik çalışıyorduk. Ortalama günlük 50'nin üzerinde şemsiye tamir ediyorduk. Vatandaşın şemsiyesi kaliteli şemsiye. Bugün kaliteli şemsiye 250-300 TL arası değişiyor. Vatandaş 10-20 TL vererek yenisi almak yerine tamir ettiriyordu. Bugün 50 TL altında şemsiye yok. Bizde vatandaştan 5-10-15 TL arası fiyat alarak küçük tamirlerle vatandaş şemsiyesini 1 sene daha kullanıyor" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK