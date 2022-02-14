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Amatör maçta tribünde kavga

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amatör maçta tribünde kavga

Antalya'da oynanan Amatör Lig U-18 maçında tribündeki taraftarlar arasında kavga çıktı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da oynanan Amatör Lig U-18 maçında tribündeki taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavga, tribündeki diğer taraftarların araya girmesiyle büyümeden son buldu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'nde bulunan Parkantalya spor tesislerinde Antalya 07 Spor ile Muratpaşa Belediyespor arasında oynanan Antalya Amatör Lig U-18 mücadelesinde tribündeki seyirciler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Antalya 07 Spor'un 4-2'lik üstünlüğü ile biten maçın sonlarına doğru tribündeki genç taraftarlar arasında çıkan kavgaya diğer taraftarlar müdahale etti. Kavga, sağduyulu taraftarların müdahalesiyle daha da büyümen sonlandırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Amatör Lig, Muratpaşa, Antalya, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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