Amatör maçta sakatlanan futbolcu tedavi altına alındı

Samsun 1. Amatör Ligi'nde oynanan karşılaşmada, Kavaksporlu futbolcu Engin Akyol, aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı.

Bafra Mevlanaspor ile Kavakspor arasında Bafra suni çim sahada oynanan maçta, rakibiyle çarpışan Kavaksporlu Engin Akyol, suni çim sahanın tellerine çarparak burnundan ve kafasından yaralandı.

Futbolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akyol'un, kafasına aldığı darbe sonucu geçici süreli hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.

Öte yandan karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA