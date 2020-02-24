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Amatör maçta kavga kamera

Sinop'ta Büyükler Amatör Ligi'nde 2-2 berabere biten Gerze Belediyespor ile Sinopspor maçı sonunda futbolcular tekme tokat kavga etti.

24.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:18
Amatör maçta kavga kamera

'ta Büyükler Amatör Ligi'nde 2-2 berabere biten  Gerze Belediyespor ile Sinopspor maçı sonunda futbolcular tekme tokat etti.Sinop Amatör Ligi'nde Gerze Belediyespor ile Sinopspor karşılaştı. Çekişmeli geçen maç 2-2 berabere bitti. Karlılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Her iki takım futbolcuları tekme tokat birbirine saldırdı. Polisin müdahalesi ile çıkan olaylar yatıştırıldı.


Kaynak: DHA
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