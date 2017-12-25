Amatör maçta gerginlik



KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Amatör Küme futbol karşılaşmasında taraftar ile futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Futbolcuların taraftarlardan küfür ettiğini ileri sürdüğü Tavşanlı Karakova sahalarındaki karşılaşmanın son dakikalarında çıkan gerginliği araya giren polisler büyümeden önledi.

Adem Karabulut, ibrahim Gökduman ve Ali Sunal hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada taraftarlar ile futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Karakova Sahası'nda oynanan Kütahya Süper Amatör Lig Tavşanlı Gençlikspor - Simav Savcılarspor maçının ikinci yarısında iddiaya göre tribünde taraftarların futbolculara küfretmesi sonucu gerginlik oluştu.

Kısa süreli yaşanan kavga, takviye olarak gelen polislerin de müdahalesiyle büyümeden önlendi. Karşılaşmayı Tavşanlı Gençlikspor galip bitirdi.

Karşılaşma sonunda Simav Savcılarspor teknik ekibi, hakemlere itirazlarını sürdürdü.