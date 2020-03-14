SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Amatör maçlara 'Korona virüs' engeli - Spor
Kayseri, Spor

Amatör maçlara 'Korona virüs' engeli

Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu, Korona Virüs tehlikesinden ötürü ciddi tedbirler aldı.

14.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:32
Amatör maçlara 'Korona virüs' engeli

Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu, Korona Virüs tehlikesinden ötürü ciddi tedbirler aldı.


Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından gerçekleştirilen toplantıda BAL maçlarının seyircisiz oynanmasına ve ilk 18'de yer almayan 5 futbolcu ile yöneticilerin tribünde oturmasına karar verildi. Ayrıca Kayseri'de oynanacak olan Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör maçları ile U 19 ligi maçlara seyirci alınmayacak. Kayseri'de oynanması planlanan U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde müsabakalar oynanmayacak.


U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonası bu sezon yapılmayacak. Deplasmanlı olarak oynanacak olan U14 ve U13 Alt yapı gelişim ligleri de bu sezon oynanmayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Spor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Spor
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Spor
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Spor
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için önerdiği formülü çürüttü Spor
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için önerdiği formülü çürüttü
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Spor
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüsün tedavisinde dev adım! Aşı yapımına bir adım daha yaklaştık
Koronavirüsün tedavisinde dev adım! Aşı yapımına bir adım daha yaklaştık
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Berat Albayrak İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Amatör maçlara 'Korona virüs' engeli - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 13:20:59. #1.14#