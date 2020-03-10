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Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Futbol, Ağrı, Spor

Amatör ligde Play-Off kuraları çekildi

Ağrı Amatör Liginde 2019-2020 futbol sezonu play-off kuraları çekildi.

10.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:53
Amatör ligde Play-Off kuraları çekildi

Ağrı Amatör Liginde 2019-2020 futbol sezonu play-off kuraları çekildi. Maçlar 21-22 Mart'ta oynanacak.


Ağrı Amatör Liginde 2019-2020 futbol sezonu play-off kuraları Ağrı ASKF Aydın Kasar Toplantı Salonunda çekildi. Kura çekimine Ağrı Askf Başkanı Erkan Kösedağ, Futbol İl Temsilcisi Celal Bulut, Tümsad Başkanı Erol Yıldırım, Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ramazan Öztürk ve kulüp yöneticileri katıldı.


Kura çekim programının açılışında konuşarak ASKF'nin on üç yıllık bir örgütlenme olduğunu söyleyen ve play-off sistemini anlatan ASKF Başkanı Erkan Kösedağ " Ağrı'da uzun yıllardır hep gündemde olan bir sivil yapı oluşturduk. Önemli işlere imza attık. Her yıl gelenekselleştirdiğimiz organizasyonlar ile Ağrı'nın gündeminde yer almayı başardık. Bunları sizlerden yani kulüplerimizden aldığımız güçle yapıyoruz. Play-off maçlarının şampiyonu önümüzdeki sezon ilimizi BAL liginde temsil etme şansını yakalayacak. Bu sebepele bu sezon oynanacak maçlar daha ilgi çekici ve heyecanlı olacak. Tüm sporseverleri bu maçlara bekliyoruz. " dedi.


Eleşkirt Spor, Vefa Spor, Hamur Spor ve 04 Doğubayazıt Spor'un yer aldı play-off kuraları sonucunda ilk hafta karşılaşmaları belli oldu. İlk hafta maçlarında Hamur Spor ile Eleşkirt Spor karşılaşırken, Ağrı Vefa Spor, Doğubayazıt deplasmanında 04 Doğubayazıt Spor ile karşılaşacak. - AĞRI

Kaynak: İHA

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