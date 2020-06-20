AMATÖR LİGDE MÜCADELE EDEN 'İEM İLTER' ŞAMPİYON OLDU
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AMATÖR LİGDE MÜCADELE EDEN 'İEM İLTER' ŞAMPİYON OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geçtiğimiz sene kurulan İEM İlter Futbol Kulübü ilk sezonunda şampiyon oldu.

20.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:39

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geçtiğimiz sene kurulan İEM İlter Futbol Kulübü ilk sezonunda şampiyon oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurlarıyla 4 Aralık 2019'da İstanbul Emniyet İlter Kültür Sanat ve Spor Kulübü (İEM İLTER) kuruldu. Kurulan Futbol Kulübü adını Türkçe'de 'Vatanın Koruyucusu' anlamına gelen 'İlter' isminden aldı.

Takımın kadrosu ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurlarından oluşturulurken, takımda 2 antrenör ve 28 futbolcu yer aldı. İEM İlter Futbol Kulübü, İBB Beyoğlu Stadı'nda antrenmanlarını gerçekleştirirken, İstanbul 2.Amatör Lig 8.Grupta mücadele ediyordu. Futbol takımı çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak lider konumundaydı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen amatör lig maçlarının sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu kararla İEM İlter Futbol Kulübü şampiyon olarak 1. Amatör kümeye yükseldi.

AMATÖR LİGDE MÜCADELE EDEN 'İEM İLTER' ŞAMPİYON OLDU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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