Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı

21.11.2019 21:17 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:19

İstanbul 1. Amatör Lig takımları Çubukluspor ile Kaynarcaspor maçının 77. dakikasında çıkan kavga, bir seyirci tarafından kaydedildi.

İstanbul 1. Amatör Lig 13. Grup 9. haftasında Çubukluspor-Kaynarcaspor, 16 Kasım Cumartesi günü Beykoz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kaynarca Spor Kulübü Başkanı Eşref Şeneroğlu, hakem kararlarına sinirlenerek 77. dakikada takımını sahadan çekmek istedi. Direnen teknik ekip ve oyuncular sahadan çekildikten sonra maç yarıda kaldı.

Çubukluspor'un 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada Kaynarcaspor sahadan çekilince maçta görevli hakemler bir süre orta sahada bekledi. Hakemler, odalarına gitmek istedikleri sırada tartışma başladı. Saha komiserinin hakemleri korumaya çalışmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kaynarcasporlu futbolcuların da dahil olmasıyla büyüyen kavga, Beykozspor Kulübü Başkanı Zeki Aksu, Çubukluspor Kulübü Başkanı Coşkun Tosun, idareciler ve Çubuklusporlu oyuncularının müdahalesiyle sona erdi.

Saha içerisinde yaşanan kavga, bir seyirci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA