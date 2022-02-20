Amatör lig maçında kavga çıktı, futbolcular birbirine girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amatör lig maçında kavga çıktı, futbolcular birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Amatör lig maçında kavga çıktı, futbolcular birbirine girdi

Arifiye Kalaycıspor ile Beylerbeyi SK'nın karşı karşıya geldiği maçın sonunda ortalık savaş alanına döndü.

Arifiye Kalaycıspor ile Beylerbeyi SK'nın karşı karşıya geldiği maçın sonunda ortalık savaş alanına döndü. Futbolcular birbirine girerken, taraftarlar da olaya dahil oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de 12. hafta maçında Arifiye Kalaycıspor ile Beylerbeyi Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren Kalaycıspor, Beylerbeyi ile oynadığı maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ortalık da karıştı. Futbolcular birbirine girdi, taraftarlar da olaya dahil oldu. Ekiplerin güçlükle ayırdığı kavga, bazı taraftarların kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Amatör lig maçında kavga çıktı, futbolcular birbirine girdi

Amatör lig maçında kavga çıktı, futbolcular birbirine girdi

Amatör lig maçında kavga çıktı, futbolcular birbirine girdi

Amatör lig maçında kavga çıktı, futbolcular birbirine girdi

Amatör lig maçında kavga çıktı, futbolcular birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Amatör Lig, Beylerbeyi, Savaş, kavga, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title