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Amatör lig maçında gerginlik; çevik kuvvet sahaya girdi

MERSİN'de oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında klüp yöneticileri ile taraftar arasında çıkan gerginlik, çevik kuvvet polisinin araya girmesi ile sona erdi.

24.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:21
Amatör lig maçında gerginlik; çevik kuvvet sahaya girdi

MERSİN'de oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında klüp yöneticileri ile taraftar arasında çıkan gerginlik, çevik kuvvet polisinin araya girmesi ile sona erdi.

Spor-Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor ile Adana ekibi Ceyhanspor karşı karşıya geldi. Yoğun güvenlik önlemlerini alındığı karşılaşma golsüz sona erdi. Karşılaşmanın son düdüğü ile saha kenarı bir anda karıştı. Ceyhanspor soyunma odası önünde yöneticilerle taraftar arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik, çevik kuvvet polisinin araya girmesi ile sona erdi. Ceyhan ekibinin tepki gösterdiği maçın hakemleri de polis eşliğinde sahadan çıkartıldı. Ceyhanspor takım otobüsü polis eskortuyla stattan ayrıldı.


Kaynak: DHA
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