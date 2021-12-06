Amatör Lig'de 6.Hafta tamamlandı
Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta maçları dün oynanan 10 karşılaşma ile geride kaldı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta maçları dün oynanan 10 karşılaşma ile geride kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor. A Grubunda Kayseri Şekerspor ilk mağlubiyetini alırken, B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayserigücü FK, deplasmanda Tomarza Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Erciyes Esen Makina-Kayseri Gençlerbirliği: 4-0
Tomarza Belediyespor-Kayserigücü FK: 1-1
Buğdaylıspor-Erciyes Reşadiye Gençlik: 4-2
Esentepespor-Kayseri Yolspor: 2-3
Başakpınar Belediyespor-Gültepespor: 1-1
Hacılar Erciyesspor-Özvatan Gençlikspor: 2-4
Kocasinan Ülküspor-Kayseri Şekerspor: 3-1
Talas Anayurtspor-Sanayi Esnafspor: 2-2
Kocasinan Şimşekspor-Yavuzspor: 6-1
OSB Teknik Koleji-Amarat Gençlikspor: 0-0 - KAYSERİ
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