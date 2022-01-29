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Amatör kulüpler futbol sahalarını ücretsiz kullanabilecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Amatör kulüpler futbol sahalarını ücretsiz kullanabilecek

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, amatör kulüplerin kenetteki sentetik futbol sahalarını ücretsiz olarak kullanabilecekleri söyledi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, amatör kulüplerin kenetteki sentetik futbol sahalarını ücretsiz olarak kullanabilecekleri söyledi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, kent merkezinde faaliyette bulunan kulüplerin yetkilileri ile bir araya geldi. Tosyalı spor salonunda düzenlenen toplantıda amatör kulüplerin sentetik futbol sahalarını ücretsiz olarak kullanabileceklerini kaydetti.

Daha önce amatör kulüplerin ücret karşılığında sahaları kiraladığını belirten Loğoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen her karar ilimizde sportif geleceğimizi ve spor altyapımızın güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Geleceğin şampiyonları Osmaniye ilimizden çıkacak. Daha önce, amatör kulüpler antrenman ve maç yapmak için mevcut saha ve tesisleri belirli bir ücret karşılığında kiralıyordu. Bu yeni düzenlemeyle kulüplerin üzerindeki maddi yük kaldırılmış oldu. Bu kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. amatör spor camiamıza hayırlı olsun" diye konuştur. - OSMANİYE

Amatör kulüpler futbol sahalarını ücretsiz kullanabilecek

İhlas Haber Ajansı - Spor

Osmaniye, gençlik, Futbol, Spor, Haber

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