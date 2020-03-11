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Amatör kulübün fedakar başkanı

Futbolcuların maaşlarını ödemek ve kulüp giderlerini karşılamak için geçen yıl 3 evini satan Arhavispor Kulübü Başkanı Yücel Satıral, şimdi de takımı için oturduğu evi ipotek ederek kredi çekti.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Amatör kulübün fedakar başkanı

Futbolcuların maaşlarını ödemek ve kulüp giderlerini karşılamak için geçen yıl 3 evini satan Arhavispor Kulübü Başkanı Yücel Satıral, şimdi de takımı için oturduğu evi ipotek ederek kredi çekti.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve 43 puanla liderliğini sürdüren Arhavispor, başarılı bir sezon geçirmesine rağmen ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler yaşıyor.

Takımın ve kulübün durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Satıral, tek hedeflerinin gruptan birinci çıkarak 3. Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

Kulüp başkanı olduktan sonra takımı en iyi yere getirmek için varını yoğunu ortaya koyduğunu anlatan Satıral, "Geçtiğimiz yıl 3 dairemi satarak kulübe verdim. Futbolcuların maaşları ve kulüp giderleri için bu sene de oturduğum evin üzerine kredi kullandım. Kulüp yöneticilerimiz de bana kefil oldu. Çocukların maaşlarını öyle ödedik." diye konuştu.

Bir yarışın içinde olduklarını kaydeden Satıral, "Takım olarak iyi bir yerdeyiz. 4 senedir verilen bir emek var. Bu emeği ekonomik sıkıntılar nedeniyle çöpe atmak istemiyoruz. Yüzdük yüzdük işin sonuna geldik. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Hiçbir şeyi Arhavispor'u borçlandırarak yapmadık. Borç kulübün değil. Biz kendi imkanlarımızla yaptık." ifadelerini kullandı.

Takımı daha iyi yerlere getirmek için, ilçedeki iş insanlarından destek isteyen Satıral, "Biz burada başkanlık yapmıyoruz, çocuklarla abi, kardeş, babalık yapıyoruz. 22 evladım var, onlar da bizim kıymetimizi biliyor, inşallah arzu ettiğimiz 3. Lig'e ulaşacağız." yorumunu yaptı.

Takım kaptanı Emrah Çırak ise iyi futbolla grupta lider durumda olduklarını dile getirerek, "Başkan ve yöneticiler kendi evlerinin üzerine kredi çekip bir takım ödemeleri yaptılar. Bu kulüp bu başarıyı kırk yılda yakalamış, herkes taşın altına birazcık elini sokmalı. Başkan Yücel Satıral ve ekibinin gerçekten çok fedakarlık yaptığının farkındayız. Evlerini satıp kulübe yatırdılar. İnsanlar bizim için çalışıyor biz de onların emeğini boşa çıkarmayacağız." şeklinde konuştu.

Takım antrenörü Ufuk Sarı da ekonomik durumun belli bir yerden sonra takımı ve futbolu etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunun yaşanmaması için kulüp yöneticileri çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Hakikaten çok büyük özveri var. Futbolcular, teknik kadro ve yöneticiler olarak bu süreci doğru yönettiğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA

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