Amatör Futbolcunun Güvercin Tutkusu

Hakkari'de amatör futbolcu Mevlüt Bor, yaklaşık 22 yıldır evinin çatısında güvercin besliyor.

Pehlivan Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Bor, güvercin tutkusu dolayısıyla 15 yaşındayken evlerinin çatısına kümes yaptırdı.

Burada yaklaşık 22 yıldır güvercin besleyen Bor'un şu anda yaklaşık 500 kuşu bulunuyor. Günün belirli saatlerinde kümeslerinden çıkarak gökyüzünde takla atan güvercinlere çevredekiler de ilgi gösteriyor.

Bor, yaptığı açıklamada, güvercinlere küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğunu söyledi.

Futboldan arta kalan zamanlarını çatıda güvercinlere bakmakla geçirdiğini anlatan Bor, şöyle konuştu:

"Güvercin bakmak bir aşktır, hiçbir şeyle ölçülemez. Emek isteyen bir iştir. Van, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi yerlerin yanı sıra İran ve Irak'tan da kuş getirtiyorum. Hobi olarak başladığım bu işte şimdi kuş da satıyorum. Bunu meslek haline getirdim. Yıllarımı onlarla geçirdim. Beslediğim güvercinleri satarak hem kendi ihtiyacımı, hem de kuşların ihtiyacını karşılıyorum. Fiyatları 20 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Bana, güvercin beslemek isteyen vatandaşlar geliyor. En fazla rağbet Mardin kuşlarına oluyor."