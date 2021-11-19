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Amatör futbolculardan ziyaret

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Amatör futbolculardan ziyaret

Türkiye Amatör Futbolcular Derneği Erzurum Şube Başkanlığı yönetimi Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret ederek, faaliyetler hakkında kendisine bilgi verdiler.

ERZURUM (İHA) - Türkiye Amatör Futbolcular Derneği Erzurum Şube Başkanlığı yönetimi Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret ederek, faaliyetler hakkında kendisine bilgi verdiler.

Türkiye Amatör Futbolcular Derneği Erzurum Şube Başkanlığı yönetimi Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret ederek, faaliyetler hakkında kendisine bilgi verdiler.

Ziyarette Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ferit Karakoca, yönetim kurulu üyelerinden Fehmi Haymanalı ile TÜMSAD Başkanı Muharrem Baydan da yer aldı.

Amatör Futbolcular Derneği Erzurum Şube Başkanı Ferit Karakoca, "İl Müdürümüz Birdal Öztürk'e hem hoş geldin demek, hem de hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için ziyaret ettik. Kendisi bizi oldukça sıcak karşıladı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte GSİM'nin 3 Temmuz Stadı'na yaptığı çalışmalardan ötürü mutlu olduklarının altını çizen Karakoca, "Büyükşehir Belediyemiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise Amatör Futbolcular Derneği Yönetimi ile TÜMSAD Başkanı Muharrem Baydan'nın ziyaretinden bir hayli memnuniyet duyarken, nezaket ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.

Ziyarette aynı zamanda Amatör Futbolcular Derneği üyesi olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Saha Komiserleri Derneği'nden Dursun Ali Başak de hazır bulundu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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