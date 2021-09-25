AMATÖR FUTBOLCU, YANAN ARACINDA ÖLÜ BULUNDU - Haberler
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AMATÖR FUTBOLCU, YANAN ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun (27), alev alan otomobilinde yanmış cansız bedeni bulundu.

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun (27), alev alan otomobilinde yanmış cansız bedeni bulundu. Gündoğdu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında, ilçenin Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu 16 NZJ 71 plakalı otomobili, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde Gündoğdu'nun yanmış cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Gündoğdu'nun cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Gündoğdu'nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

AMATÖR FUTBOLCU, YANAN ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

AMATÖR FUTBOLCU, YANAN ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

AMATÖR FUTBOLCU, YANAN ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

AMATÖR FUTBOLCU, YANAN ARACINDA ÖLÜ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu

Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu
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Haber: AMATÖR FUTBOLCU, YANAN ARACINDA ÖLÜ BULUNDU - Haberler
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