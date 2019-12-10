Amatör futbolcu, silahlı saldırıda öldü

10.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:41

İZMİR'in Bergama ilçesinde, arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada tabancayla ateş açılan amatör futbolcu Okan Kartal (23), yaşamını yitirdi. Hafif ticari araçtan silahı ateşleyen Hüseyin K. (30) ile yanındaki Anıl K., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Bergama'ya bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Suna Caddesi'nde yürüyen Sertaç S. (26) ve arkadaşı Okan Kartal'a, iddiaya göre, 35 KD 6656 plakalı hafif ticari aracın içinden, Hüseyin K. tarafından tabancayla 8 el ateş edildi. Saldırıda Sertaç S., yaralanmazken, Kartal ise vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir dönem Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'un altyapısında futbol oynayan Okan Kartal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Araç içinden silahı ateşleyen Hüseyin K. ile yanındaki Anıl K., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sertaç S. ile Hüseyin K.'nin daha önce emniyete gidip, birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.