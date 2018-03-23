Amatör Futbolcu, Evine Yapılan Silahlı Saldırıda Yaralandı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, amatör futbolcu Emre G. (22), evine A.K. (25) tarafından tabancayla açılan ateşle yaralandı.

Olay, dün gece yarısı meydana geldi. Metin G.'ye ait eve A.K. tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, bu sırada evde bulunan Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çarşambaspor'da bir dönem forma giyen Emre G.'nin boynuna isabet etti. A.K. olay yerinden kaçarken, Emre G. çağrılan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüpheli A.K.'yi bir arkadaşının evine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

- Samsun